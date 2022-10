Lula para Bolsonaro: 'Quem cuida de crime organizado não sou eu'

Lula durante confronto direto com Jair Bolsonaro no debate da Band (foto: Reprodução/YouTube Band Jornalismo)

Estado de Minas





Durante o debate da TV Band na noite deste domingo (16/10), o presidente Jair Bolsonaro (PL) questionou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre uma não transferência de Marcola, líder da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, para uma presídio federal. Na resposta, Lula disse que não tinha relação com crime organizado e que Bolsonaro "sabe quem tem"





"Por que não transferiu o Marcola em 2006? Era simpatia, amizade", questionou Bolsonaro a Lula, que presidiu o Brasil entre 2003 e 2010.





LEIA MAIS 20:42 - 16/10/2022 Debate sobre pandemia abre confronto Lula x Bolsonaro

20:30 - 16/10/2022 Bolsonaro no debate: 'Se não fosse mentiroso não se chamava Lula da Silva'

20:27 - 16/10/2022 Bolsonaro chama Lula de mentiroso; petista reage: 'Rei das fake news'



"Eu, se tivesse pedido para transferir, a gente transferia porque fui eu quem fiz prisão de segurança máxima, cinco (...) Se o Alckmin, governador, não quis transferir, é porque ele tinha razão para não transferir", complementou. "O candidato sabe que quem cuida de crime organizado não sou eu. Quem tem relação com miliciano, com crime organizado, ele sabe que não sou eu e sabe quem tem. Sabe, inclusive, sabe da culpabilidade que foi o crime organizado que matou a Marielle (Franco) no Rio de Janeiro", afirmou Lula."Eu, se tivesse pedido para transferir, a gente transferia porque fui eu quem fiz prisão de segurança máxima, cinco (...) Se o Alckmin, governador, não quis transferir, é porque ele tinha razão para não transferir", complementou.





Bolsonaro insinuou que Lula tinha proximidade com detentos e complementou que Marcola "disse que prefere o senhor do que a mim", em referência a uma possível preferência do criminoso ao petista.





Debate da Band