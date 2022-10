Venezuelana refuta fala de Bolsonaro e diz que casa abrigava ação social

Bolsonaro em live com venezuelanas (foto: Reprodução/Youtube)

Uma das venezuelanas visitadas pelo candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal, em 2021, rechaçou a fala do presidente sobre ter encontrado adolescentes vindas da Venezuela "arrumadas para ganhar a vida", insinuando prostituição infantil.

A declaração de Bolsonaro foi dada a um podcast na sexta-feira (14/10), quando se referiu ao encontro dizendo que "pintou um clima".



Segundo a mulher, que pediu para ter seu nome preservado por medo de retaliação, entre as adolescentes na casa no dia da visita estavam sua filha e sua sobrinha.

Acontecia, de acordo com ela, uma ação social para refugiados. Uma brasileira, que fazia curso de estética, havia ido ao local para praticar o que estava aprendendo, como corte de cabelo e design de sobrancelha.



O encontro de Bolsonaro com venezuelanas em São Sebastião foi transmitido, na época, por redes sociais. Nas imagens, é possível ver que Bolsonaro conversa com as mulheres, algumas com máscara de proteção contra a Covid-19 e algumas de rosto descoberto.

Na ocasião, o presidente falou contra o isolamento social para combater a pandemia e conversou sobre as dificuldades na Venezuela. Ele não fez menção a prostituição infantil durante a visita, nem se mostrou desconfortável com qualquer situação.



Na sexta, o presidente descreveu o encontro com as mulheres.

"Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas; de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei, 'posso entrar na tua casa?' Entrei", disse o presidente.

"Tinha umas 15, 20 meninas, [num] sábado de manhã, se arrumando --todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas, 14, 15 anos se arrumando num sábado para quê? Ganhar a vida. Você quer isso para a tua filha, que está nos ouvindo aqui agora. E como chegou neste ponto? Escolhas erradas", prosseguiu Bolsonaro.