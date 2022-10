Em campanha no Recife, Lula ironiza ato esvaziado de Bolsonaro

O ato de hoje faz parte de uma agenda de compromissos que o petista tem no Nordeste; ontem, o ex-presidente esteve em Aracaju, em Sergipe, vide foto (foto: Ricardo Stuckert)



Por Luana Pedra

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , que cumpriu hoje (14/10) agenda de campanha para o segundo turno das eleições presidenciais no Recife, em Pernambuco, provocou o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e afirmou que o mandatário deveria “ver na televisão o tamanho do ato do PT hoje no Recife”. O petista fez referência ao ato que Bolsonaro fez ontem (13/10), também na capital pernambucana, que não recebeu uma adesão como em outras capitais do Sul e Sudeste do país.





Alguém tinha que ligar para o Bolsonaro e pedir pra ele ver na televisão o tamanho do nosso ato hoje em Recife. %u2014 Lula 13 (@LulaOficial) October 14, 2022

A agenda de Lula no Recife começou com uma concentração na Praça 13 de Maio, no Centro da cidade. Depois, os apoiadores do petista seguiram em caminhada até a Praça do Carmo, que também se localiza na região central do Recife. O ex-presidente também participou de uma coletiva de imprensa junto ao prefeito do Recife, João Campos (PSB). A candidata ao governo de Pernambuco Marília Arraes (Solidariedade), que disputa o segundo turno contra Raquel Lyra (PSDB), também esteve presente na conversa com os profissionais da imprensa.





A campanha no Recife nesta sexta faz parte da agenda de compromissos de Lula no Nordeste. Em Pernambuco, estado em que nasceu, o petista obteve 65,27% dos votos válidos no primeiro turno, enquanto Bolsonaro teve 29,91%.





Durante o discurso aos eleitores, o petista ironizou a passagem de Bolsonaro por Recife e afirmou que o atual presidente não “sabe respeitar o mínimo de sensibilidade do ser humano”.

"Como ele (Bolsonaro) já não gostava de negro, não gosta de mulher, não gosta de sindicato, não gosta de prefeito, não gosta de governador, agora ele disse que não gosta de nordestino. É por isso que o ato que ele fez ali foi um fiasco, aqui em Pernambuco. Porque ele é um cidadão que não sabe respeitar o mínimo de sensibilidade do ser humano", disse Lula.