Paraná Pesquisas: em São Paulo, Bolsonaro tem 49,8% contra 40,9% de Lula

Pesquisa mostra estabilidade em relação ao anterior, realizado no início de outubro (foto: EVARISTO SA / AFP)

Pesquisa de intenção de voto para presidente realizada pelo Instituto Paraná entre os eleitores do estado de São Paulo mostra o presidente Jair Bolsonaro (PL) à frente, com 49,8% das preferências. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 40,9% no estado. Brancos e nulos somam 5,3%. Não sabem ou não responderam totalizam 4%.

O levantamento mostra estabilidade em relação ao anterior, realizado no início de outubro. Lula cresceu 0,9 ponto percentual, enquanto Bolsonaro recuou 0,7 ponto, mas dentro da margem de erro, que é 2,4 pontos percentuais.