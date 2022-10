Palanque de Bolsonaro no Rio balança e presidente leva susto

Por: Ana Mendonça





Apesar do susto, o quase acidente não deixou nenhum ferido (foto: Redes Sociais/Reprodução)





Bolsonaro levou um susto ao sentir a instabilidade. Pela transmissão ao vivo foi possível ver que no momento em que Bolsonaro cumprimenta Romário, o palco se movimenta e todos perdem o equilíbrio.











Além de Bolsonaro, estavam no palanque o senador reeleito Romário (PL-RJ), o governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL-RJ), o senador e filho do presidente Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o senador eleito Magno Malta (PL-ES) e deputados da base de apoio do presidente.





O palanque onde o presidente Jair Bolsonaro (PL) estava ao lado de dezenas de aliados, balançou, nesta sexta-feira (14/10), no Rio de Janeiro, e quase desabou.