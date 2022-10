Reginaldo Lopes descarta virada de Bolsonaro em Minas: 'Muita pretensão'

Reginaldo Lopes (PT) nega virada de Bolsonaro em Minas no segundo turno (foto: Natasha Werneck/EM/D.A Press)



O deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG), coordenador de campanha em Minas Gerais de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não acredita que o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) consiga virar os votos dos mineiros. Ele rebateu a fala do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP), que apontou vitória do candidato à reeleição em Minas Gerais em uma entrevista exclusiva ao Estado de Minas.









Em setembro, Ciro Nogueira foi ao Twitter criticar o Datafolha e assegurar que Bolsonaro havia ultrapassado Lula em Minas. Nas urnas, porém, o petista teve 48,29% das intenções de voto, ante 43,6% do candidato à reeleição no estado. Os percentuais indicam diferença de aproximadamente 563,3 mil votos.





"No primeiro turno, o estado que teve a maior volatilidade foi Minas. Chegamos a virar em Minas, e a distância aumentou, mas a vitória de Lula terminou de forma bem mais estreita do que se imaginava e do que deram os institutos. Nossa expectativa é que a entrada decisiva do governador Zema consolide a vitória do presidente em Minas", justificou o chefe da Casa Civil.





Reginaldo Lopes rebate declaração





À reportagem do Estado de Minas, Reginaldo Lopes negou que Bolsonaro consiga reverter o cenário entre os mineiros que deram a vitória a Lula no primeiro turno. “O Ciro Nogueira anunciou isso (vitória de Bolsonaro em MG) há mais de um mês no Twitter dele e ele perdeu. Ele é especialista em fazer fake news. O mineiro sabe que para o sucesso do governo em Minas depende do presidente Lula”, afirma o deputado.





Em relação ao apoio de Zema a Bolsonaro, o parlamentar fez críticas ao atual chefe do Executivo. “O Bolsonaro é um péssimo aliado do governador porque ele é moleque, irresponsável, terceiriza responsabilidade e não assume os problemas. Primeiro que ele não tem nenhum projeto para Minas e para o país. Quem tem projeto para resolver, por exemplo, logística aqui é o presidente Lula que já anunciou que vai reeditar um conjunto de obras públicas e já se comprometeu em convidar o Zema na primeira semana de governo”, garante.





Ele comparou o governador de Minas, eleito no primeiro turno, à gestão de Aécio Neves (PSDB). “O Zema apoia o Bolsonaro e pode cometer o mesmo erro do Aécio ao tentar apoiar um presidente que sabe que é incompetente, sabe que é inimigo dos municípios e dos estados para tentar se candidatar a presidência da República, isso é a maior bobagem. Para ele se candidatar precisamos resolver primeiro os problemas de Minas e quem vai resolver somos nós, o PT, o presidente Lula”, ressalta.





“É muita pretensão achar que vai mudar o voto do mineiro. Bolsonaro teve quatro anos e não fez nada. O Lula falou bem isso, colocamos no governo dele em 8 anos R$ 260 bilhões no estado. Quando o Aécio era governador, fazíamos os programas e ele rebatizava, mas nem por isso o presidente deixou de fazer os programas em Minas. É evidente que os mineiros sabem que o melhor é a eleição do presidente Lula”, concluiu.