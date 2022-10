Ex-aliado de Bolsonaro apoia Lula e diz pagar penitência por 2018

"Quem conhece o Bolsonaro como eu conheço, vota no Lula. Eu vim pagar uma penitência de 2018", disse o empresário Paulo Marinho (ao lado de Lula), que trabalhou fortemente para a eleição de Jair Bolsonaro na eleição anterior (foto: Reprodução)

Catia Seabra e Victoria Azevedo - FOLHAPRESS

Um dos principais apoiadores da candidatura de Jair Bolsonaro em 2018, o empresário Paulo Marinho declarou nesta segunda-feira (10) apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e disse que paga uma "penitência" pela escolha feita há quatro anos.





Agradeço o carinho e a mensagem de Connor Kennedy, sobrinho neto de John F. Kennedy, lida por @giulia. Vamos construir um mundo mais justo e democrático.



"Quem conhece o Bolsonaro como eu conheço, vota no Lula. Eu vim pagar uma penitência de 2018. A minha mulher costuma dizer que eu precisaria subir a escadaria da Penha 50 vezes para pagar essa penitência", afirmou Marinho. "Então, como eu não tenho essa disposição toda, achei que agora não é momento de ficar de voto nulo, voto em branco. Enfim, você precisa ter lado".









O empresário é suplente do senador Flávio Bolsonaro (PL) e foi o anfitrião da campanha de Bolsonaro há quatro anos. Nesta segunda, ele participou de um ato a favor de Lula em um hotel de São Paulo.

Marinho esteve acompanhado da filha, a cantora Giulia Be, no evento em que o ex-presidente se reuniu com políticos, intelectuais e representantes de movimentos sociais, entre eles a associação Derrubando Muros.

Segundo Marinho, Giulia pediu que ele fosse ao encontro. O namorado da cantora, Conor Kennedy, é sobrinho-neto do ex-presidente americano John F. Kennedy (1917-1963). Ele também participou do evento para, depois, declarar apoio da família Kennedy a Lula.

"O meu lado agora foi apoiar o Lula", acrescentou Marinho, que disse ainda ter votado em Lula no primeiro turno. Na votação de 2 de outubro, o petista teve 48,43% dos votos válidos, contra 43,20% de Bolsonaro.

Pesquisa Ipec divulgada nesta segunda mostra que Lula continua à frente na disputa presidencial de segundo turno, com 51% das intenções de voto, contra 42% de Bolsonaro.