Flávio Bolsonaro tentou retirar notícias do ar sobre compra de imóveis

Senador tentou remover do ar conteúdos sobre compra imóveis em dinheiro vivo (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o 'filho 01' do presidente, tentou retirar do ar as reportagens do UOL sobre as compras de imóveis em dinheiro vivo da família do presidente Jair Bolsonaro (PL). O pedido feito na Justiça também exigia a remoção de posts relacionados às reportagens da jornalista Juliana Dal Piva e do UOL das redes sociais.









"Ademais, a referida matéria jornalística foi publicada, dia 30.8.2022, fato que evidencia haver transcorrido relativo período de tempo entre a data da publicação e o requerimento da tutela de urgência, de modo que se conclui não ter sido bem delineado pelo requerente em que consiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo", determinou o juiz.





Às acusações de calúnia e difamação, foi considerado que o "conteúdo jornalístico não apresentou ofensa à honra e à dignidade" de Flávio Bolsonaro. Além disso, a decisão do Ministério Público do Distrito Federal pontuou que as reportagens noticiavam o resultado de investigações do Ministério Público.





O MP do DF muito bem respondeu que nós noticiamos o resultado de investigações do MP do Rio de Janeiro. E o juiz do caso negou os pedidos.



Compra de imóveis





A informação sobre a compra de imóveis em dinheiro vivo foi levantada pelo UOL e divulgada no dia 30 de agosto. Conforme as informações, quase metade do patrimônio em imóveis do presidente e de seus familiares mais próximos foi construído nas últimas três décadas com uso de dinheiro em espécie.