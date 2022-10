Bolsonaro ironiza Bonner: 'Pode ser indicado ao Supremo Tribunal Federal'

Jair Bolsonaro (PL) reclamou da forma como o jornalista William Bonner falou com o adversário dele, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Reprodução/Youtube) O presidente Jair Bolsonaro (PL)ironizou o jornalista William Bonner neste domingo, em entrevista ao Canal Pilhado, no YouTube.









"É vergonhoso, né. Primeiro, o sorteio. Pode ser que tenha sido isento. Fui o primeiro a falar (referindo-se à sabatina). Se fosse depois do Lula, complicava o negócio... Agora, o William Bonner se postou como um jurista. 'O senhor não deve mais nada à Justiça'... O cara foi condenado em três instâncias por unanimidade", avaliou Bolsonaro.





O ministro Edson Fachin anulou, em março de 2021, todas as condenações de Lula relacionadas à lava-Jato, pois avaliou que a 13ª Vara Federal de Curitiba — cujos titulares na ocasião das condenações eram Sergio Moro (triplex) e Gabriela Hardt (sítio) — não era o "juiz natural" dos casos.





Com a decisão, o ex-presidente recuperou os direitos políticos. A decisão de Fachin tem caráter processual. O ministro não analisou o mérito das condenações.





"O Bonner, no meu entender, tem muita chance de ir para o Supremo Tribunal Federal. Porque você não precisa sequer ser advogado. Tem que ter conhecimento jurídico. E o Bonner demonstrou conhecimento jurídico", ironizou o presidente





Candidato à reeleição, Bolsonaro ficou em segundo lugar no primeiro turno do pleito deste ano com 43,2% dos votos válidos, enquanto o adversário recebeu 48,4%.