'Dar o Brasil pro Sonic' e 'chamar o Batman': propostas infantis viralizam

Davi R, Maria Isabel, Alice e Keteyn tem as propostas mais populares (foto: Reprodução Redes Sociais )

Uma cartilha de alunos do primário, com propostas caso sejam eleitos para presidente da República, viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (7/10). Os 17 estudantes da turma B responderam a pergunta “se eu for eleito, eu prometo” com ideias mirabolantes.





A publicação na plataforma conta com mais de 7 mil curtidas e 5 mil comentários declarando os votos. O autor do post também fez uma enquete citando os alunos com propostas mais populares - Keteyn, Davi R, Maria Isabel e Alice - e perguntando em quem você votaria. Por essa votação, Davi R seria eleito.

Dos mais citados até agora. Pra quem iria seu voto? %u2014 Renan Moreira (@RenanMoreirah) October 7, 2022

A proposta do garoto é “dar o Brasil para o Sonic”. Já Maria Isabel prometeu “casa e roupa”. Alice quer abaixar o preço da bicicleta para R$ 5.





A aluna Keteyn prometeu uma foto dela grande. Os comentários da publicação brincaram que ela tem grande autoestima.

Vou de Keteyn pq é a única que pode cumprir a promessa. %u2014 Victor (@victorjaexiste) October 7, 2022

Nos comentários, um perfil pediu um segundo turno entre Davi R e Vinicius, que quer “chamar o Batman para não ter briga”. “Acirrado”, disse.





“Eu fico entre a Maria Isabel, claramente um percursora do socialismo infantil, como menino do vídeo que quer acabar com os milionários , e o Vinícius, que, com o Batman no Brasil, acabariam os argumentos dos PM's na internet contra o fim da Polícia Militar”, escreveu um usuário.

Leia mais: 'Votaria na vó': família de menino que fez 'plano de governo' comenta vídeo "Maria Alice seria uma ótima governante, Keteyn apoiaria uma ditadura com as mulheres com corte de cabelo padronizado", pontuou uma pessoa. “Meu favorito é ‘moto para todos’ do Kayron. Estou precisando”, escreveu um perfil.

Vou votar na Maria Isabel se ela fizer uma chapa com a Maria Helena de vice



Davi R entreguista demais quer dar o Brasil pro Sonic ao invés de escolher um personagem nacional tipo a Cuca ou o Fofão https://t.co/IiqnPQVP9c %u2014 luísa%uD83C%uDDF1%uD83C%uDDFE%uD83C%uDDE9%uD83C%uDDFF (@terceiromundist) October 7, 2022

Em uma análise mais completa, outro perfil separou as propostas em um gráfico com os posicionamentos políticos: direita, esquerda, autoritário e liberal. A Keteyn, por exemplo, foi colocada no extremo de autoritário e direita.