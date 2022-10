Pimenta da Veiga, ex-prefeito de BH, declara apoio a Lula no segundo turno

Pimenta da Veiga é um dos fundadores do PSDB mineiro (foto: Hugo Cordeiro) Estado de Minas nesta quarta-feira (5/10). Assim como o ex-presidente tucano, O ex-prefeito de Belo Horizonte, Pimenta da Veiga (PSDB), declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. A declaração foi dada em entrevista aonesta quarta-feira (5/10). Assim como o ex-presidente tucano, Fernando Henrique Cardoso , Pimenta afirmou que a sua escolha se deu em prol da democracia.

“Confirmo meu voto em Lula, porque não quero correr um risco institucional. O Bolsonaro representa esse risco. Ele é claro nas posições dele, busca por conflitos institucionais. Votarei no Lula esperando que ele consiga manter a democracia no Brasil”, ressaltou.

Leia mais: Temer decide apoiar Bolsonaro no segundo turno da disputa presidencial





O diretório nacional do PSDB afirmou que deixará os seus membros decidirem em quem irão apoiar neste segundo turno. O partido, no entanto, se colocou neutro na disputa. Apesar disso, após a confirmação do atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), em apoiar o presidente Jair Bolsonaro (PL) , grandes nomes do partido criticaram a decisão e, muitos, saíram em debandada do partido. Alexandre Frota (PSDB) Rodrigo Maia (PSDB) e o advogado Gustavo Covas, irmão do ex-governador Bruno Covas, já pediram desfiliação do partido.





Para Pimenta, Garcia teve “seus motivos” para escolher Bolsonaro. No entanto, o ex-prefeito afirmou que o atual governador de São Paulo é novo no partido e que em um segundo turno é preciso comparar os candidatos. Pimenta também afirmou que não irá comentar as decisões do partido e de outros diretórios, e ressaltou que a escolha por Lula é pessoal.

Leia mais: MDB de Tebet libera membros do partido a apoiarem Lula ou Bolsonaro





“Em minha vida pública, eu me dediquei a duas coisas: buscar uma sociedade mais equilibrada economicamente e, também, lutar pela democracia. E eu sei que Bolsonaro não representa isso”, afirmou.