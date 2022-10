Janones confirma Lula em BH no próximo domingo

Lula, que ganhou em Minas Gerais, ficou em segundo lugar na preferência dos belorizontinos, com 638.002 votos 42,53% (foto: Ricardo Stuckert/divulgação) O deputado federal André Janones (Avante-MG) confirmou via redes sociais a visita do candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , em Belo Horizonte (MG) neste domingo (9/10).

"Bom dia, um abraço para todos e todas. Iniciando aqui a manhã, com várias reuniões, organizando a vinda do presidente Lula no domingo aqui em BH", disse Reginaldo Lopes, pelo Stories do Instagram. A informação foi endossada pelo coordenador da campanha do petista em Minas Gerais, o também deputado federal Reginaldo Lopes (PT-MG). Até então, os parlamentares apenas confirmaram a visita do ex-presidente, sem passar mais detalhes de como será a agenda dele na capital mineira."Bom dia, um abraço para todos e todas. Iniciando aqui a manhã, com várias reuniões, organizando a vinda do presidente Lula no domingo aqui em BH", disse Reginaldo Lopes, pelo Stories do Instagram.





O primeiro turno das eleições aconteceu no último domingo (2/10). Lula e o presidente Jair Bolsonaro (PL) foram ao segundo turno, em primeiro e segundo lugar, respectivamente. O petista angariou 48,4%, equivalente a 57.259.504 milhões de votos. O ex-capitão, na segunda colocação, angariou 51.072.345 milhões de votos, ficando com 43,2%.

O presidente Jair Bolsonaro também virá para BH nesta semana. O candidato do PL já é presença confirmada amanhã (6/10) e no dia 12 de outubro, durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Bolsonaro levou o maior número de votos na capital mineira, com 699.105 votos e 46,60% do eleitorado belorizontino. Lula, que ganhou em Minas Gerais, ficou com 638.002 votos em BH e 42,53%.