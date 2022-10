Boulos no Roda Viva: 'Quem aguentou quatro anos, aguenta mais 28 dias'

Deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL) foi o entrevistado desta segunda-feira (3/10) pelo programa Roda Viva, da TV Cultura (foto: Reprodução/Youtube)

Segundo deputado federal eleito mais votado no Brasil neste ano, Guilherme Boulos (PSOL-SP) lamentou que o pleito presidencial tenha ido para o segundo turno, mas manteve o otimismo e afirmou que a população aguenta até o dia da próxima votação.



"Estamos há quatro anos vivendo esse pesadelo. Ontem era uma possibilidade de acabar com isso. Quem aguentou quatro anos, aguenta mais 28 dias", comentou em entrevista ao programa Roda Viva, na "TV Cultura".

Boulos, que é professor e foi candidato à presidência em 2018, também fez uma análise da segunda fase da corrida eleitoral e disse que espera que Simone Tebet (MDB) e o PDT sinalizem apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)."Bolsonaro, pelas indicações de rejeição, está muito mais próximo do seu teto do que o Lula", observou o psolista. Que, na sequência, afirmou que "ao que tudo indica, vamos ter uma declaração de apoio da Simone Tebet ao Lula. Do Ciro Gomes, ainda é incerto, mas do PDT muito provavelmente".

O político afirmou que a estratégia do governo de Jair Bolsonaro (PL) para os próximos dias será de intimidar os eleitores anti-bolsonaristas, mas que a oposição vai às ruas fazer campanha e que "no dia 30 de outubro, vamos encerrar essa fase sombria da história brasileira".

