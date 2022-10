Fiemg processa Kalil por difamação

Roscoe ressaltou que a entidade esperou para se manifestar após o fim das eleições para o governo (foto: Ígor Passarini/EM/D.A Press) O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe, revelou nesta segunda-feira (3/10) que a entidade entrou com uma ação penal por difamação contra o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD).

"A ação visa à reparação do candidato com relação as falas dele contra a Fiemg e até mesmo dano moral. A ação é penal e ele tem um período para se manifestar e retirar as acusações. Caso ele não retire, vai ter que provar o que disse e não provando ele vai responder criminalmente", explicou.









"Nosso papel é tão democrático que nem durante o período eleitoral nós respondemos para não parecer que era um posicionamento de A ou de B", ponderou.

Resposta de Kalil

Quando questionado pela reportagem do Estado de Minas sobre o processo, Kalil disse que não recebeu a notificação e afirmou: “Da Fiemg, o que chegar vai para o lixo”.





TV Globo, na semana passada, Durante o debate na, na semana passada, o ex-prefeito de Belo Horizonte criticou a postura de Zema e citou a Fiemg . Esta foi uma das menções feitas por Kalil sobre a entidade.





“Primeiro quero dizer que pedi o direito de resposta porque fui citado e acrescentar que tapa na mesa aqui não, não é a Fiemg. Não está rodeado nem de puxa-saco nem de bilionário. São quatro candidatos que merecem respeito. Aqui não tem lugar para tapa na mesa”, afirmou.

Ação penal

O documento foi assinado pelo juiz Jair Francisco dos Santos, da 1ª Unidade Jurisdicional Criminal - 40º JD da Comarca de Belo Horizonte.





"Intime-se o interpelado, por mandado, para prestar as explicações requeridas na interpelação judicial proposta pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), no prazo legal”, escreveu o magistrado.





A ação foi distribuída no dia 21 de setembro, e o despacho de notificação, assinado na última terça-feira (27/9).

"Gostaria de deixar claro aqui nosso repúdio às críticas feitas pelo então candidato Kalil com relação à posição da Fiemg", reforçou Roscoe.