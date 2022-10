Deputados federais de Uberlândia triplicam, e ALMG terá mais um deputado

Uberlândia terá três deputados federais (foto: Reprodução/Antonio Cruz/Agência Brasil)



A representação de Uberlândia na Assembleia Legislativa de Minas Gerais e também na Câmara dos Deputados aumentou nas eleições de 2022 no comparativo a 2018. São três federais e quatro estaduais. No caso das cadeiras do Congresso, o número triplicou, sendo que as novas ocupantes do cargo são mulheres.

Ainda que tenha sido a vereadora mais votada da cidade em 2020, Dandara chamou a atenção por obter votação expressiva em sua primeira disputa por cargo legislativo federal. Ela buscava espaço em meio a nomes de peso no próprio partido, que também tinham base em Uberlândia. Um exemplo é o ex-prefeito e também ex-deputado Gilmar Machado (PT), que teve 55,4 mil votos e é o segundo suplente da Federação Brasil da Esperança (PC do B/PT/PV).

Ana Paula Junqueira Leão (PP) já havia disputado o cargo em 2018 e não conseguiu se eleger. Ela é esposa do prefeito Odelmo Leão (PP), nome mais forte de apoio à deputada eleita.



Estaduais Três deputados estaduais de Uberlândia conseguiram se reeleger: Elismar Prado (PROS), com 83.334 votos; Leonídio Bouças (PSDB), com 69.355 votos, e Arnaldo Silva (União Brasil), que obteve 61.059 votos.

A novidade que Uberlândia coloca na Assembleia Legislativa será o atual vereador Cristiano Caporezzo (PL), que conseguiu 52.168 votos. Ele também chama a atenção por conseguir eleição depois de ter sido suplente na Câmara de Uberlândia, em 2020. Ele assumiu uma cadeira no Legislativo municipal com a morte da vereadora Drika Protetora, vítima de COVID-19.