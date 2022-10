Ex-prefeito de Ouro Fino, Dr. Mauricio é eleito deputado estadual

Dr. Maurício teve mais de 52 mil votos (foto: DIVULGAÇÃO) Ex-prefeito de Ouro Fino, Dr. Mauricio (Novo) conquistou uma vaga na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), com 52.025 mil votos.





Apoiador do governador Romeu Zema (Novo), ele ficou em primeiro lugar em seu partido, conquistando uma das duas vagas da legenda.

“Eu tive praticamente 90% dos votos em Ouro Fino, e isso é uma honra muito grande pra mim. Resta agradecer ao povo do Sul de Minas especial aqui o povo de Ouro Fino que me contemplou com essa votação expressiva histórica”, afirmou o agora eleito deputado federal.





Apesar da reeleição expressiva do governador, ainda em primeiro turno, o Novo teve desempenho bem abaixo do esperado.





O partido perdeu as duas cadeiras na Câmara Federal e caiu de três para duas vagas na Assembleia mineira.