Juiz de Fora elege apenas duas representantes para o Congresso

Ana e Ione (foto: Instagram das eleitas)

A apuração das urnas nesse domingo (2/10) trouxe um resultado ruim para Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. A representação parlamentar da cidade no Congresso Nacional reduziu pela metade. Se em 2018 foram escolhidos quatro representantes do município, em 2022 apenas dois foram eleitos.