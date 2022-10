Pestana encerra campanha em Juiz de Fora: 'Foi aqui que tudo começou'

Encontro e conversa com os eleitores de Juiz de Fora no calçadão da Rua Halfeld (foto: João Paulo Brum/Reprodução) Marcus Pestana (PSDB), candidato ao Governo de Minas nestas eleições, encerrou a campanha eleitoral de primeiro turno em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira. Na manhã deste sábado, Pestana cumpriu agenda no calçadão da Rua Halfeld para conversar com eleitores.





O candidato demonstrou nostalgia ao relembrar sua trajetória política. "Foi aqui em Juiz de Fora que tudo começou. As manifestações estudantis, o mandato de vereador. Aqui em Juiz de Fora eu comecei minha trajetória que, nestas eleições, completa 40 anos", disse Pestana.





Na véspera das eleições, Pestana diz que acredita que cumpriu seu papel. "Foi uma bela travessia", aponta o candidato. Ele também agradeceu todos os apoiadores na sua trajetória, pediu respeito aos resultados eleitorais e disse que espera por um futuro melhor.

Leia: Kalil encerra campanha no 1º turno com carreata em Contagem





"Amanhã, domingo, nós temos um encontro com o destino de Minas e do Brasil. Eu espero que amanhã, das urnas eletrônicas e dos resultados legítimos que delas surgirem, o pronunciamento soberano do povo, que a gente possa acreditar com fé, força e esperança numa Minas melhor, num Brasil melhor", pontuou o candidato.