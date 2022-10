Rodrigo Pacheco vota em BH e defende urnas eletrônicas

Pacheco cumprimeta eleitores em escola na Região Centro-Sul de BH (foto: Jair Amaral/ EM/ D.A Press) O presidente do Senado Federa Rodrigo Pacheco (PSD) votou no final da manhã deste domingo (02/10), no colégio São Tomás de Aquino, Bairro São Bento, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.









O presidente do Senado ainda ressaltou a importância do respeito ao resultado das eleições: "Aqueles que vencerem têm uma grande responsabilidade. E aqueles que forem derrotados, é importante que reconheçam os vencedores e os resultados das urnas. É uma festa cívica muito bonita. Esse momento de acirramento há de passar no Brasil", finalizou.





Na entrada, Pacheco foi cumprimentado por alguns eleitores e vaiado por manifestantes contrários. Perguntado sobre em quem pretende votar para presidente, ele revelou seguir as indicações do partido para Senador e Governador.





De BH, ele segue para Brasília, onde acompanhará a apuração na sede do Tribunal Superior Eleitoral, a convite do Ministro Alexandre de Moraes, presidente da corte.

*Estagiário sob supervisão da subeditora Jociane Morais