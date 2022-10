Promotor eleitoral denuncia irregularidade em Matozinhos e mulher é presa

Crime de panfletagem ocorreu durante a madrugada na cidade de Matozinhos (foto: Pt.wikipédia.org)

O derrame de material de campanha, santinhos, panfletos e adesivos, feito durante a madrugada, em Matozinhos, levou à prisão uma mulher de 47 anos, que está detida na delegacia local. O fato constitui em crime eleitoral.



A Polícia Militar foi acionada, por volta de 3h, pelo promotor eleitoral Luiz Felipe Scheib, que denunciava que veículo Ônix, de cor preta, estaria circulando por área residencial da Rodovia MG-424, Bairro Bom Jesus, espalhando santinhos, pregando panfletos e adesivos de dois candidatos, Euclides Pettersen (deputado federal) e César de Soné (deputado estadual).

Diante da denúncia, os policiais conseguiram identificar o endereço da proprietária do veículo e foram até sua casa, na Rua Belo Horizonte, no Bairro Alvorada, também em Matozinhos, onde encontraram o veículo, na garagem, com grande material de campanha dos dois candidatos.

Os militares ouviram a mulher, que alegou não ser ela quem dirigia o veículo, mas sim um amigo, justamente o candidato César de Soné. Ela foi, então, levada para a Delegacia de Polícia de Matozinhos, onde a ocorrência foi registrada e será encaminhada para o Ministério Público Eleitoral.