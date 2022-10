Carlos Viana diz que vai ao 2° turno: 'quero ver quem conhece Minas

O senador Carlos Viana (PL) , candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao governo de Minas Gerais, afirmou que vai ao segundo turno das eleições. A votação do primeiro turno acontece amanhã (02/10). A declaração foi dada durante seu último dia de campanha antes do pleito deste domingo. O candidato cumpriu agenda em cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, onde realizou uma caminhada em Contagem, Ribeirão das Neves e Betim.

'Nós vamos para o segundo turno e no segundo turno é outra luta', disse Carlos Viana que ainda acredita que cenário pode ser diferente do que mostram as pesquisas

Leia: Pesquisa Ipespe: Lula tem 49% dos votos válidos; Bolsonaro, 35%

Amanhã (02/10), o senador vai participar de um culto evangélico na Igreja Batista da Lagoinha por volta do meio-dia, de onde segue para o seu local de votação, na Escola Estadual Helena Penha, no Sagrada Família, em Belo Horizonte.

Leia: Pesquisa Ipespe: Lula tem 49% dos votos válidos; Bolsonaro, 35%

De acordo com a pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (01/10), Romeu Zema (Novo) lidera as intenções de voto para o governo de Minas com 49%, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), com 31%. O senador Carlos Viana (PL) tem 5%.