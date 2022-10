Michelle Bolsonaro: 'As portas do inferno não prevalecerão'

A primeira-dama Michelle Bolsonaro participou de um comício na Esplanada dos Ministérios neste sábado (1/10) ao lado da ex-ministra e candidata ao Senado, Damares Alves. Michelle fez um discurso com forte tom religioso, apresentando as eleições neste domingo como uma luta do bem contra o mal.

“Nós selamos aqui, agora, Senhor, as portas do inferno. As portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra as nossas famílias. As portas do inferno não prevalecerão contra a nossa nação brasileira. Aleluia. Glória a Deus.”