Pesquisa CNT/MDA: Lula tem 44,2% contra 36,3% de Bolsonaro

Lula lidera com 44,2% das intenções de voto; Bolsonaro tem 36,3% (foto: Reprodução/AFP)

Na véspera das eleições, a nova pesquisa do Instituto MDA Pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada neste sábado (1º/10), aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a pesquisa de intenções de voto com 44,2%. O presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece na segunda posição com 36,3%.