Pesquisa CNT/MDA: em segundo turno, Lula tem 50,4%, Bolsonaro 41,2%

Lula ganha de todos os presidenciáveis em eventual segundo turno (foto: Mauro Pimentel/AFP/Tulio Santos/EM/D.A Press)



Em um eventual segundo turno, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) venceria o presidente Jair Bolsonaro (PL) com diferença de 9 pontos percentuais. É o que indica a nova do Instituto MDA Pesquisa, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgada neste sábado (1º/10).





Segundo o levantamento, Lula tem 50,4% das intenções de voto nesse cenário. Bolsonaro aparece com 41,2%. Votos brancos e nulos somam 7,1%; indecisos 1,3%.





Ciro X Bolsonaro





Brancos e nulos somam 16%; indecisos 2,6%.

Lula x Tebet





Em um segundo turno entre Lula e Simone Tebet (MDB), o petista vence com 48,8% das intenções de voto. A senadora tem 31,4% da preferência do eleitorado nesse cenário. Brancos e nulos chegam a 17,4%; indecisos, 2,4%.

Bolsonaro x Tebet

Entre Bolsonaro e Tebet a disputa fica em empate técnico, devido a margem de erro. A senadora aparece com 41,9% das intenções de voto; Bolsonaro, 40,5%.





15,1% votaria do eleitorado votaria em branco; 2,5% estão indecisos.

Lula x Ciro

Entre Lula e Ciro Gomes, o ex-presidente venceria as eleições com 16 pontos percentuais de vantagem. Nesse cenário o petista pontuou 48,6%; Ciro, 32%.





Votos brancos e nulos somam 17,2%; indecisos, 2,2%.

Primeiro turno

A pesquisa divulgada hoje aponta que Lula lidera a pesquisa de intenções de voto com 44,2%. Bolsonaro aparece na segunda posição com 36,3%.

Registro

O levantamento ouviu 2.002 pessoas entre os dias 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de 2.2 pontos percentuais e o nível de confiabilidade de 95%. Pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02944/22.