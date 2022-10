Mark Ruffalo e Juliette pedem apoio feminino a Lula: 'Inspirador'

Juliette Freire, a campeã do “Big Brother Brasil 21” que se tornou um grande fenômeno pelo país, fez um apelo para o voto das mulheres nas eleições em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo, 2 de outubro. Junto a ela, Mark Ruffalo, ator da Marvel que interpreta o Hulk, repostou a mensagem que chamou de “inspiradora” e afirmou que o mundo está assistindo o “apreço dos brasileiros pela democracia”.

No Twitter, onde conta com mais de 5,6 milhões de seguidores, a cantora paraibana alertou que o voto feminino em Lula representa mudança. “Mulheres, precisamos conversar. A nossa história é marcada pela opressão e privação de direitos. Talvez agora mesmo você esteja sendo pressionada em casa, no trabalho ou em outros lugares por suas escolhas”, disse.