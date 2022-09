Grupo de empresa que criou site contra Kalil tem contrato com governo de MG

Embate entre Zema e Kalil marcou debate entre candidatos na terça-feira (27/9) (foto: Reprodução/ TV Globo)

O Grupo Partners é composto por cinco empresas. Entre elas está a Partners Comunicação que venceu uma licitação feita pela Empresa Mineira de Comunicação (EMC), no valor de R$ 12 milhões. A outra é a Agência Lebbe, responsável pela criação do site 'mentiras do Kalil', pago pelo partido Novo com verba da campanha eleitoral de Romeu Zema.





De acordo com o site, o grupo atua em 13 estados do país, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito Federal. A sede no estado está localizada no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul da capital. No site é possível verificar também as empresas que fazem parte do grupo.





A licitação da qual a Partners Comunicação saiu vencedora aconteceu em 10 de Maio de 2022, conforme o termo de conclusão do Pregão eletrônico - 1261565 000001/2022, que pode ser consultado no endereço: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/termoConclusao.pdf .

O valor total do contrato é de R$ 11.869.717,08 e a empresa deveria prestar serviço técnico especializado e de apoio administrativo em comunicação de rádio e televisão.





O serviço seria o fornecimento de mão de obra para atuar na produção do “Se Liga na Educação”, programa de tele-aulas exibido na Rede Minas, emissora pública mineira, durante a pandemia da COVID, em substituição às aulas presenciais.





Site pago pelo Novo





A outra empresa do grupo, a Agência Lebbe é a responsável pela criação do site “mentiras do Kalil”. Ele foi citado pelo governador Romeu Zema durante o debate de terça-feira (28/9) e tinha ataques ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), também candidato ao governo de Minas.





Estado de Minas mostrou, o Conforme omostrou, o site foi pago pelo partido Novo com verba da campanha eleitoral de Zema. Ao todo, a Lebbe recebeu R$ 350 mil, segundo consta na página de Divulgação de Candidaturas e Contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Nessa quinta-feira (29/9), o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) determinou que o site fosse retirado do ar . A decisão foi proferida pelo desembargador Ramon Tácio, que acolheu o requerimento da coordenação de Kalil. Em caso de descumprimento, o partido Novo deverá pagar multa diária de R$ 50 mil.





A reportagem entrou em contato com a empresa nessa quinta-feira (29/9), por meio de telefones disponíveis no site e por e-mail, nesta sexta-feira (30/9), sem sucesso.



Também hoje, em contato com o governo do estado por meio de e-mail, para questionar sobre a vigência do contrato com a empresa, obteve como resposta que "buscasse a assessoria do candidato".



O contato com a assessoria do candidato Romeu Zema foi feito nesta sexta-feira (30/9) por e-mail e pelos telefones de duas assessoras, que não atenderam às ligações nem responderam às mensagens enviadas por WhatsApp, até a publicação desta matéria.

Assim que os representantes da empresa e da campanha de Romeu Zema responderem, essa matéria será atualizada com os respectivos posicionamentos.