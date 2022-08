Juliette critica Bolsonaro e declara voto em Lula

Ex-BBB usou as redes sociais para manifestar sua preferência eleitoral nesta segunda-feira (foto: Reprodução/ Instagram - Miguel SCHINCARIOL / AFP ) A ex-BBB e cantora Juliette Freire usou as redes sociais para declara seu voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais de 2022. Em postagem nesta segunda-feira (29/9), ela recordou sua trajetória, disse que tem ressalvas a todos os candidatos ao Planalto, mas se relaciona mais com a plataforma política do petista.









Na sequência, Juliette diz que tem ressalvas “legítimas e naturais” a todos os concorrentes à cadeira presidencial, mas Lula tem a plataforma que mais condiz com o que ela pensa para o país. A cantora enfatizou ter certeza absoluta de não desejar a perpetuação de Jair Bolsonaro (PL) no poder.





Quanto à atual liderança, tenho CERTEZA ABSOLUTA do que NÃO quero que se perpetue. Não há como dizer o contrário, não há como calar, o meu voto é no Lula. %u2014 Juliette (@juliette) August 29, 2022





O candidato do PT respondeu Juliette, também no Twitter, usando emojis de uma lula e um cacto, forma como ficaram conhecidos os apoiadores da paraibana durante sua passagem pelo reality show da TV Globo.













Eleições 2022

Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) são os nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês – válido somente para presidente e governador.