Após sabatina no JN, Emicida declara voto em Lula: 'Maior líder político'

Cantor declarou voto no petista (foto: Divulgação/Emicida/AFP)

O cantor Emicida usou as redes sociais, na noite dessa quinta-feira (25/8), para manifestar seu posicionamento político. Após a entrevista do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Jornal Nacional, o rapper declarou seu voto no petista e afirmou que o ex-presidente é o "maior líder político" do Brasil.