Quem é o candidato de Bolsonaro ao governo de Minas Gerais?

O senador Carlos Viana se filiou ao PL em abril deste ano para ser o candidato de Jair Bolsonaro ao governo de Minas Gerais (foto: Reprodução/Facebook) O candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) em Minas Gerais é o senador Carlos Viana (PL) , que forma chapa com o candidato a vice-governador, Coronel Wanderley (Republicanos). A aliança foi firmada após o presidente não conseguir chegar a um acordo com o então mandatário de Minas Gerais, que tenta a reeleição, Romeu Zema (Novo).





Antes de ser o escolhido de Bolsonaro para concorrer ao governo de Minas, o presidente havia escolhido o senador como o novo líder do governo no Senado, em abril deste ano. Viana já ocupava o posto de vice-líder na Casa, mas avançou à posição principal após a saída do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) que deixou o posto depois de não ser indicado ao Tribunal de Contas da União (TCU).

Viana era vice-líder do governo desde 2020, e agora, intensificou a relação com Bolsonaro após o convite para ser o palanque do presidente em Minas Gerais. De acordo com a nova pesquisa do Instituto F5 Atualiza Dados, divulgada com exclusividade pelo Estado de Minas nesta sexta-feira (23/9), o senador está em terceiro lugar no páreo, com 3,9%. Romeu Zema lidera com 49,2% das intenções de voto e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), está em segundo, com 31,9%.