Quem é o candidato de Lula ao governo de Minas Gerais?

Lula vem apoiando Kalil desde a pré-campanha (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está apoiando ao governo de Minas o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) . A relação dos dois candidatos tem sido bastante próxima desde a pré-campanha eleitoral e Lula o incentivou a concorrer ao cargo de governador. Os comícios de Lula também contaram com a presença do ex-prefeito.





O apoio do presidenciável a Kalil se deu diante da semelhança entre propostas.





"Qual Minas Gerais você quer? A do Zema e Bolsonaro, onde a fome cresce a cada dia, atingindo quase 2 milhões de mineiros? Ou você quer a Minas Gerais do Lula e Kalil, que cuida do nosso povo mais pobre? Qual Minas Gerais você quer? A que o governador será inimigo do presidente Lula? Ou a Minas Gerais onde o governador e presidente jogarão juntos pelos mineiros?", dizem algumas inserções da campanha eleitoral de Kalil.