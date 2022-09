Qual é o número de Alexandre Silveira para o senado nas eleições de 2022?

O senador Alexandre Silveira (PSD) busca a releição com o número 555. Ele foi eleito, em 2014, como o primeiro suplente de Antônio Anastasia (PSD) e assumiu posse em fevereiro deste ano. O candidato tem apoio do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) e Alexandre Kalil (PSD), que disputa o governo de Minas Gerais.

O Partido Social Democrático (PSD) foi fundado em 17 de julho de 1945, durante o Estado Novo. O atual presidente do partido é Luís Montenegro. O PSD, no pleito deste ano , faz coligação partidária com Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Verde (PV) e o Partido Socialista Brasileiro (PSB).