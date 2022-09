Eduardo Bolsonaro para Danilo Gentili: 'Muito mau-caratismo'

Eduardo Bolsonaro e Danilo Gentili trocaram farpas nas redes sociais (foto: Reprodução/Câmara dos Deputados/Reprodução/Divulgação) O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi às redes sociais, na manhã desta terça-feira (27/9), para responder ao humorista Danilo Gentili após ser acusado de censurá-lo. Em uma publicação no Instagram, Gentili alegou que sua conta foi bloqueada em razão de um tweet que falava mal do deputado.









Após a publicação, Gentili foi comunicado pela equipe do twitter que sua conta está temporariamente bloqueada, por uma semana ou mais.





No print no Instagram, Gentili marcou o deputado na publicação e alegou: "Me censurou @BolsonaroSP?"









Em seu Twitter, o parlamentar repostou a publicação do humorista e disse que ele tem "mau-caráter'' ao alegar que Eduardo Bolsonaro tem alguma influência sobre as redes sociais para conseguir censurá-lo.

"O mimado acordou sem ter o que fazer e veio tretar; ninguém é mais censurado do que nós nas redes. Muito mau-caratismo MENTIR que eu tenho algum poder sobre as Big Tech e usar suas redes pra fazer campanha contra mim, que justamente trabalho pela liberdade de expressão de TODOS", escreveu Eduardo Bolsonaro.