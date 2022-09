Pestana avalia desempenho no debate: 'Vai me dar grande alavancagem'

Pestana acredita que desempenho no debate possa render votos no domingo (2/10) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Rede Globo, na última terça-feira (27/9). O tucano acredita que o desempenho pode ser refletido nas urnas no próximo domingo (2/10). O candidato ao governo de Minas pelo PSDB, Marcus Pestana, avaliou positivamente sua participação no debate promovido pelana última terça-feira (27/9). O tucano acredita que o desempenho pode ser refletido nas urnas no próximo domingo (2/10).









Em pesquisa divulgada pelo Ipec na terça-feira, Pestana aparece com 1% das intenções de voto . O tucano, porém, crê que o número possa crescer às vésperas da eleição, a exemplo do ocorrido nas últimas eleições.





A menos de dez dias do primeiro turno em 2018, Romeu Zema (Novo) aparecia com 9% das intenções de voto, atrás de Fernando Pimentel (PT), com 24%, e Antonio Anastasia (então no PSDB), com 33%.



O candidato do Novo teve ascensão meteórica nas pesquisas, aparecendo com 24% das menções na véspera da eleição, mas ainda na terceira colocação. Nas urnas, Zema teve 42,73% dos votos, contra 29,06% de Anastasia, com quem foi ao segundo turno e acabou vencendo.





Estado de Minas e TV Alterosa desta quinta-feira (29/9). Às 17h30, o tucano participa do "EM Entrevista", transmitido ao vivo no canal do Marcus Pestana será o entrevistado na sabatina dodesta quinta-feira (29/9). Às 17h30, o tucano participa do "EM Entrevista", transmitido ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube e também no em.com.br . Às 19h15, o candidato estará ao vivo no "Jornal da Alterosa", na TV Alterosa





Troca de ofensas

Globo foi palco do primeiro embate entre Alexandre Kalil (PSD) e Romeu Zema da campanha. O encontro dos dois líderes nas pesquisas de intenção de voto O debate dafoi palco do primeiro embate entre Alexandre Kalil (PSD) e Romeu Zema da campanha. O encontro dos dois líderes nas pesquisas de intenção de voto foi marcado por trocas de acusações e ofensas pessoais . Pestana lamentou o confronto, mas acredita que ele pode favorecer sua candidatura.





“Eu procurei fazer uma discussão sobre assuntos de natureza pública, sobre políticas públicas, sobre planos estratégicos e eu me nego a entrar no terreno pessoal. Infelizmente, o debate descambou para esse nível de ameaças de troca de dossiês”, avaliou





Perguntas para Zema

Ao longo do debate, Pestana questionou, repetidas vezes, o governador sobre o posicionamento de Minas em rankings de solidez fiscal e orçamentária. O tucano comparou as colocações ruins do estado nas listas ao discurso de campanha de Zema e perguntou qual das três informações estaria equivocada, mas o governador não respondeu diretamente.





“São rankings do tesouro nacional, uma organização de Estado, do ministério da Economia, e do CLP (Centro de Liderança Pública), uma ONG extremamente reconhecida. Alguém está mentindo, e eu não tenho dúvida de quem é. Você precisa ser verdadeiro na campanha para preparar o futuro. Como a casa está nos trilhos e em ordem se o tesouro nacional e o CLP dizem o contrário? Eu provoquei três vezes, e ele não respondeu essa questão. Não respondeu porque não tem resposta”, disse.





Pestana ainda relembrou que o CLP foi fundado e é presidido por Luiz Felipe d'Ávila (Novo), correligionário de Zema e candidato à presidência. “O governo seria boicotado pelo governo federal? Seria uma estratégia kamikaze do Novo?”, provocou.





Pimentel

Outro ponto de discussão entre o candidato do PSDB e o governador durante o debate girou em torno das menções de Zema a Fernando Pimentel, que o antecedeu na administração do estado. Já na primeira pergunta, Pestana sugeriu que o candidato à reeleição esquecesse o petista e "começasse a governar"





Durante o debate, o tucano também fez críticas à gestão petista, a qual se refere como ‘desastrosa’, mas acredita que Zema compromete seu governo ao não conseguir se desgarrar da administração anterior.





“O ex-governador Pimentel já teve seu julgamento político e popular na eleição de 2018. Não se governa com olho no retrovisor é preciso ter ousadia e competência para olhar para o futuro. Zema transforma o Pimentel em seu maior cabo eleitoral, mas isso não obscurece as limitações visíveis do governo dele. É um governo acanhado, tímido e que , sem dúvida nenhuma, beira a mediocridade”, falou Pestana à reportagem.