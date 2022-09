Pimentel sobre citações de Zema no debate: 'Ficou meio ridículo'

Alvo de recorrentes críticas do governador mineiro Romeu Zema (Novo) no debate da TV Globo, ontem (28/9), o ex-governador Fernando Pimentel (PT), acredita que a estratégia gerou resultado negativo ao candidato à reeleição.

Pimentel afirmou que Zema escolheu criticá-lo para “fugir” do debate a respeito da atual gestão. “É um caminho que me beneficia, porque ele está me tornando protagonista de uma eleição em que não sou candidato a governador — mas a deputado federal”, rebateu.Segundo Pimentel, a escolha de Zema pode prejudicar sua campanha à reeleição. “O governador está se indispondo publicamente com metade da população mineira, que aprova e está disposta a votar em Lula — e, obviamente, aprova nosso partido”, falou.