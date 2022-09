Aplicativo Pardal, do TSE, combate desinformação sobre candidatos

Aplicativo do TSE permite ao eleitor denunciar irregularidades nas disputa (foto: Reprodução) Se você está diante de uma desinformação sobre candidatos ou partidos, incluindo pesquisas manipuladas e propaganda irregular, saiba que pode denunciar e contribuir para fazer das eleições 2022 um pleito mais limpo e confiável. Os indícios de irregularidade podem ser relatados por meio do aplicativo Pardal, que fará a ponte do cidadão com o Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral).













As denúncias de conteúdo e propagada eleitoral irregular são cadastradas no portal e distribuídas à Justiça Eleitoral, de acordo com o município informado. A apuração das irregularidades compete ao MP Eleitoral. De acordo com o TSE, "o Pardal funciona como um sistema que fortalece os princípios da participação popular, da transparência e da lisura do pleito".



Além de uso indevido dos meios de comunicação social e irregularidades na propaganda, é possível denunciar outras práticas proibidas pela legislação eleitoral, como compra de votos, abuso de poder econômico e de poder político, e uso da máquina pública para fins eleitorais.





Qualquer pessoa pode usar o aplicativo. O denunciante deve informar nome e CPF, além de elementos que indiquem a existência do fato, como vídeos, fotos ou áudios. As informações pessoais de quem faz a denúncia são mantidas em sigilo, sendo assegurada a confidencialidade da sua identidade. O TSE acrescenta que, em caso de má-fé, o usuário responderá pelo ato e estará sujeito às penalidades cabíveis.