Paolla Oliveira declara voto em Lula: 'Voto até por quem não vota'

Paolla Oliveira também defendeu a eleição de Lula no primeiro turno (foto: Reprodução/Instagram)

Crítica ao governo de Jair Bolsonaro (PL), a atriz Paolla Oliveira declarou, nesta quarta (28), voto no ex-presidente Lula (PT)

"Voto @LulaOficial pela cultura, pelas famílias, pelos indígenas, pelo meio ambiente, pelos negros, pelos LGBTQIA+, pelos mortos de Covid-19, pelas mulheres, voto por mim, voto até por quem não vota", escreveu ela no Twitter.



A atriz, que está no ar na novela "Cara e Coragem" (Globo), disse que se coloca a favor da mudança e de uma ruptura contra um "período de retrocesso e medo".

"Me coloco contra esse atual governo antes mesmo dele ser governo. Quando lá atrás um deputado bradava preconceitos, intolerâncias e incompetência. Já era óbvio que não havia ali nenhum tipo de humanidade pra conduzir uma nação", completou ela.



Paolla Oliveira também defendeu a eleição de Lula no primeiro turno. "Voto útil, voto de alívio, voto com amor, voto sem amor, voto racional, chame como quiser, mas reflita se precisamos mesmo de mais 28 dias lendo e vivendo essa violência toda que a campanha política à presidência se tornou. É @LulaOficial no 1º turno