Em quantos deputados é possível votar nas eleições de 2022?

Somente em Minas Gerais, foram registrados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 2458 candidaturas para os cargos de deputado federal e estadual (foto: TSE/Divulgação)

Na votação do primeiro turno das eleições de 2022, que ocorre neste domingo (2/10), é possível votar em dois deputados, sendo um federal e o outro estadual ou distrital. Além disso, a escolha é limitada aos postulantes que registraram a candidatura no estado do eleitor, ou seja, onde foi registrado o alistamento eleitoral e o título.