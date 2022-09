Passos: pesquisa F5 para presidente, governo, Senado, Câmara e Assembleia

Segundo dados do IBGE de 2021, Passos conta com 115.970 pessoas (foto: Divulgação/Prefeitura de Passos) Pesquisa de intenção de voto para presidente da República realizada pelo Instituto F5 Atualiza Dados com eleitores de Passos, cidade da Região Sul de Minas Gerais, mostra o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, na liderança, com 43,5% no cenário estimulado. O presidente Jair Bolsonaro (PL) está na segunda posição, com 31%.





Os outros cinco candidatos não pontuaram. 10,5% estão indecisos ou não sabem em quem votar, enquanto 7,8% vão votar em branco ou nulo.

Governo de Minas

A pesquisa do Instituto F5 também procurou saber a preferência dos eleitores de Passos para o Governo de Minas. Segundo o levantamento, o governador Romeu Zema (Novo) está na liderança com 41,1% no cenário estimulado.









Senado

Na disputa pelo Senado, Alexandre Silveira (PSD) aparece com 13,7% em Passos; Cleitinho Azevedo (PSC) tem 12,2%; e Marcelo Aro (PP) fecha o pódio com 8%. Eles são seguidos por Sara Azevedo (Psol), 3,3%; Bruno Miranda (PDT) e Pastor Altamiro Alves (PTB), 1,5% cada; e Irani Gomes (PRTB) e Dirlene Marques (PSTU), 0,2%.





Naomi Coura de Almeida (PCO) não pontuou. Há também 37,5% indecisos e 19% que afirmam anular ou votar em branco para o Senado.

Deputado federal

A pesquisa também aferiu a intenção de voto para deputados federais e estaduais na cidade. No âmbito federal e em cenário estimulado, a corrida tem Renato Andrade (PSD) à frente, com 33,5%; Emidinho Madeira (PL), 10,3%; Dr. Aquiles (Avante), 5%; Odair Cunha (PT) e Hélvio Maia (PMN), com 3,8% cada; Vânia Araújo (PDT), 0,9%; Marcelo Álvaro Antônio (PL) e Chiquinho Borges (PDT), 0,4% cada; e Maércio de Oliveira (PDT), 0,2%. A opção outros teve 1,6%, enquanto branco ou nulo 10,7% e indecisos 26,2%. 3,2% não responderam

Deputado estadual

No cenário estimulado para deputado estadual, Cassio Soares (PSD) tem 44%; Rodrigo Maia (PP) 5,5%; Belinha (PL) 5%; Antonio Carlos Arantes (PL) 2,4%; Dr. Luiz Henrique Delfraro (Republicanos) 2,1%; Juarez (PT) 1,5%; Elaine Maia (Novo) e André Patti (União) 0,4% cada; e Abner Faria CCB (PL) 0,2%. Outros candidatos tiveram 0,8%, os indecisos são 24,6%, enquanto 12% dizem que não votariam em ninguém, em branco ou nulo e 1% não responderam.

A pesquisa

A pesquisa foi realizada na cidade do Sul de Minas nos dias 26 e 27 de setembro de 2022. Dados de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam Varginha como a terceira cidade mais populosa do Sul de Minas, com 115.970 habitantes.





Foram 597 entrevistas, com margem de erro de quatro pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-06692/2022 BR-05204/2022.





O primeiro turno das eleições gerais ocorre no domingo (2), 2 de outubro. Caso necessário segundo turno, ele acontecerá no dia 30 do mesmo mês.