Pesquisa F5 em Juiz de Fora: Lula tem 48,2%; Bolsonaro, 24,7%

Lula (PT) lidera as intenções de voto em Juiz de Fora, assim como o seu candidato ao Senado, Alexandre Silveira (PSD). No entanto, Romeu Zema (Novo) tem a preferência dos juiz-foranos para o governo de Minas (foto: Ricardo Stuckert e Clauber Cleber Caetano/PR) Estado de Minas, mostra que o ex-presidente Pesquisa realizada pelo Instituto F5 e publicada com exclusividade pelo, mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto para a presidência da República em Juiz de Fora (MG). O petista apresenta 48,2% na pesquisa estimulada, contra 24,7% do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL)





Governador

No cenário estadual, o governador Romeu Zema (Novo) tem larga vantagem em relação ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) . À frente, Zema aparece com 41,5% das intenções de voto dos juiz-foranos, contra 19,3% de Kalil na pesquisa estimulada.









Votos em branco ou nulo somam 17% e 19,2% não souberam responder ou estão indecisos.

Senador

Alexandre Silveira (PSD) lidera a disputa para o Senado, em Juiz de Fora. O candidato apoiado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 12,8% das intenções de voto, contra 10,5% do segundo colocado, o deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC) , candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro.





Em terceiro lugar, o candidato de Romeu Zema, Marcelo Aro (PP) aparece com 9,3% das intenções de voto. Em seguida, o candidato Bruno Miranda (PDT), tem 2,3% e Sara Azevedo (PSOL) apresenta 2%.

O Pastor Altamiro Alves (PTB) e a candidata do PSTU, Dirlene Marques, têm 1,3% e 0,7% respectivamente. Irani Gomes (PRTB) apresenta 0,2% e Naomi de Almeida (PCO) não pontuou.





Os indecisos sobre o voto são 33,8% dos juiz-foranos e 26,7% vão votar em branco/nulo.

Deputado Federal

A delegada Ione Barbosa (Avante), natural de Juiz de Fora, lidera as intenções de voto para deputada federal, com 12% das intenções de voto. Em seguida, o juiz-forano Charlles Evangelista (PP) está em segundo lugar, com 10,5%. E em terceiro lugar, a candidata do PT, Ana Pimentel apresenta 6,2%.





O vereador de Belo Horizonte, Nikolas Ferreira (PL), tem 1,8% da preferência dos juiz-foranos. Aécio Neves (PSDB) apresenta 0,7% das intenções de voto e o petista Reginaldo Lopes tem 0,3%.

Deputado Estadual

Para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a candidata à reeleição, Delegada Sheila (PL), lidera as intenções de voto em Juiz de Fora, com 9,3%. Em seguida, o deputado estadual Betão (PT) também concorre à reeleição e tem 8,3%. Bejani Júnior (Podemos), vereador de Juiz de Fora, aparece com 5,2%.

O deputado estadual Bruno Engler (PL) apresenta 0,5% e João Vitor Xavier (Cidadania) tem 0,2%.





A pesquisa F5 Atualiza Dados foi realizada nos dias 23, 24 e 25 de setembro e foram feitas 599 entrevistas. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro estimada é de 4,0 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob os números MG-07097/2022 e BR-08793/2022.