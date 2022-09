Qual é o número de Cláudio Castro ao governo do Rio de Janeiro?

O governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) concorre à releição com o número 22. O candidato assumiu o cargo em agosto de 2020, quando o titular Wilson Witzel (PMB) foi afastado.

Nascido em Santos, em São Paulo, o advogado , de 43 anos, começou a carreira política em 2004, quando foi chefe de gabinete do então vereador Marcos Pacheco. Em 2012, foi eleito vereador suplente do Rio de Janeiro e, em 2016, venceu as eleições como titular. Em 2018, venceu o pleito para vice-governador, assumindo o cargo de titular em 2020, após o afastamento e impeachment de Witzel