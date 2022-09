Qual é o número de Marcelo Freixo ao governo do Rio de Janeiro?

Nascido em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, o professor de história, de 55 anos, foi deputado estadual por três mandatos consecutivos (foto: Reprodução de Internet)

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) disputa o cargo de governador do Rio de Janeiro com o número 40. Desde as eleições de 2006, o candidato estava filiado ao Partido Socialismo e Liberdade (Psol).