Pesquisa Genial/Quaest no Rio: Castro amplia para 35% contra 23% de Freixo

Pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta terça-feira (27/9), aponta que o atual governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) tem vantagem de 12 pontos percentuais contra o seu principal adversário, o deputado federal Marcelo Freixo (PSB). De acordo com o levantamento, Castro tem 35% das intenções de voto, contra 23% de Freixo.

Castro amplia vantagem sobre Freixo na disputa para o governo do Rio de Janeiro

No último levantamento divulgado, Castro tinha 31% das intenções de voto e Freixo 21%

Na sequência aparecem o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), com 9% das intenções de voto. Em seguida, Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP), Paulo Ganime (Novo) e Eduardo Serra (PCB) com 2% cada. Wilson Witzel (PMB) teve 1%. Luiz Eugênio (PCO) não pontuou na pesquisa.