Ipec no Rio: Freixo sobe 5 pontos, e cai distância para Castro

Freixo subiu de 22% para 27% nas intenções de voto (foto: Kromaki/Divulgacao) A quarta rodada de pesquisas Ipec de intenção de voto para o governo do Rio de Janeiro mostra que o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) cresceu 5 pontos percentuais, reduzindo assim também para 5 pontos a distância entre ele e o governador Cláudio Castro (PL), que ficou estável e lidera a corrida.

De acordo com o levantamento, Castro manteve os 37% que alcançou na última pesquisa, em 6 de setembro, enquanto Freixo subiu de 22% para 27% nas intenções de voto -acima da margem de erro, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Rodrigo Neves (PDT) oscilou negativamente 1 ponto percentual, e agora marca 6%.

Esses números se referem à pesquisa estimulada, quando o entrevistado é apresentado a uma lista de candidatos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Já seu então candidato a vice, Washington Reis (MDB) foi alvo de buscas da Polícia Federal por suspeitas de corrupção na saúde durante sua gestão como prefeito de Duque de Caxias.

Reis teve o registro de candidatura negado pelo TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro), obrigando o governador a escolher Thiago Pampolha (União Brasil) como novo vice.

Com o resultado, a possibilidade de uma vitória de Castro no primeiro turno foi reduzida. O governador, que tenta a reeleição, manteve os 37%, enquanto os demais candidatos agora somam 43% -na última pesquisa os adversários tinham 40%, empatando com Castro no limite da margem de erro.

A pesquisa, contratada pela Globo, ouviu 1.504 pessoas entre os dias 17 e 19 de setembro em 39 cidades fluminenses. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro sob o protocolo Nº RJ-04682/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo Nº BR-05082/2022.

O Ipec foi fundado em fevereiro de 2021 por ex-executivos do Ibope, instituto que encerrou as atividades após término do acordo de licenciamento da marca. Desde então, o Ipec segue a proposta de fazer as pesquisas nas casas dos eleitores, observando a distribuição dos votantes com base nos dados do último Censo, de 2010, da Pnad Contínua 2020 e os dados do TSE deste ano.





PRIMEIRO TURNO

Cláudio Castro (PL) - 37% (0)

Marcelo Freixo (PSB) - 27% (+5)

Rodrigo Neves (PDT) - 6% (-1)

Cyro Garcia (PSTU) - 3% (-1)

Paulo Ganime (Novo) - 2% (0)

Juliete (UP) - 2% (0)

Wilson Witzel (PMB) - 2% (0)

Eduardo Serra (PCB) - 1% (0)

Brancos/nulos - 11% (-2)

Não sabem/ não responderam - 9% (-1)





SEGUNDO TURNO

Cláudio Castro (PL) - 45% ( 2)

Marcelo Freixo (PSB) - 35% ( 4)