TRE-RJ limita tempo de propaganda de Freixo com Lula após pedido de Castro

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro limitou o tempo de exibição da imagem de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em até 25% do vídeo da campanha de Marcelo Freixo (PSB-RJ) (foto: Ricardo Stuckert)

O TRE-RJ (Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro) atendeu o pedido do governador e candidato à reeleição Cláudio Castro (PL) e limitou o tempo de propaganda eleitoral do também candidato Marcelo Freixo (PSB) com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Além de Castro, a representação contra Freixo também foi protocolada pela coligação "Rio Unido e Mais Forte" composta pelos partidos Avante, DC, MDB, PL, PMN, Pode, PP, Pros, PRTB, PSC, PTB, Republicanos, Solidariedade e União Brasil.





Na representação, Castro -que é apoiado à reeleição pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e a coligação- declararam que Freixo usou o horário eleitoral gratuito da segunda-feira (5) indevidamente por usar a totalidade do tempo para veicular mensagem de apoio do ex-presidente Lula à sua campanha eleitoral. Eles alegaram que a propaganda mostra Lula por mais de 25% do tempo total do vídeo, tempo superior ao permitido pela lei eleitoral para que apoiadores apareçam na referida mídia.



A decisão foi assinada pelo desembargador eleitoral Geraldo Carnevale Ney da Silva na quinta-feira (8) e determinou que propaganda citada na representação de castro fosse adequada em até 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1 mil.



"Releva salientar que não se trata de um mero narrador ou da veiculação de imagem de apoiador sem 'relevância eleitoral', foi disponibilizado ao candidato à Presidência da República, o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, a aparição com áudio e legenda, na maior parte da peça atacada. Trata-se, pois, de figura pública de inequívoca relevância, com potencial de macular o equilíbrio entre os concorrentes no pleito e proporcionar ao candidato representado vantagem proscrita pela norma de regência", discorreu o desembargador eleitoral.



Da Silva ainda ressaltou que o apoio de Lula a Freixo é legítimo dentro da disputa eleitoral, no entanto, como o caso de qualquer apoiador, a propaganda precisa se adequar ao limite de 25% do tempo da propaganda eleitoral fixado na legislação.



O desembargador eleitoral ainda exigiu a intimação de Freixo para cumprir a decisão e apresentar a defesa ou contestação da medida dentro do prazo legal.



Em duas decisões recentes, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) barrou dois vídeos da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, por ultrapassar 25% do tempo total para apoiadores aparecerem nas propagandas.