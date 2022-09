Qual é o número de Fernando Haddad ao governo de São Paulo?

O ex-prefeito Fernando Haddad (PT) concorre ao cargo de governador de São Paulo com o número 13. O candidato tem o apoio do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT), que está na disputa presidencial das eleições de 2022.

Nascido na cidade de São Paulo, o professor da Universidade Estadual de São Paulo (USP) foi ministro da Educação entre 2005 e 2012, ano em que ganhou as eleições para prefeito de sua cidade natal . Em 2018, concorreu ao cargo de presidência, mas perdeu no segundo turno para Jair Bolsonaro (PL), com 44,87% dos votos válidos, contra 55,13% do adversário.