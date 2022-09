Qual é o número de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo?

O candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) concorre ao cargo de governador de São Paulo com o número 10. Ele tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

Nascido na cidade do Rio de Janeiro, o candidato, de 47 anos, foi ex-ministro de Infraestrutura do governo Bolsonaro, deixando o cargo para concorrer a governador. Em 2011, ele foi indicado ao cargo de diretor-executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit).