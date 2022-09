Bolsonaro quer ser perguntado no debate do SBT sobre imóveis: 'Covardia'

Jair Bolsonaro (PL) disse querer ser perguntado sobre a aquisição de imóveis no debate do SBT com os candidatos a presidência da República (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Durante um evento em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Jair Bolsonaro (PL) disse querer ser perguntado, no debate com os presidenciáveis do SBT, marcado para este sábado (24/9), sobre a compra de imóveis por familiares dele nos últimos anos.

A matéria relatava a compra de 107 imóveis pelo clã bolsonaro, sendo que 51 deles foram pagos em dinheiro vivo. Em valores corrigidos, o montate gasto na aquisição é de R$ 26 milhões.





"É uma covardia. Covardia contra minha família", afirmou Bolsonaro a seus apoiadores nesta sexta-feira (23/9), sobre a matéria divulgada pelo portal

O presidente também aproveitou o momento para atacar o Uol e o jornal Folha de S.Paulo.





"Esperar o quê? Do grupo Folha e Uol. Mentiras e calúnias. Eu defendo a liberdade de imprensa mesmo sendo atacado. O outro lado prefere atacar", reclamou.





Hoje o desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, do TJDFT, acatou a defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente, de que a reportagem usou informações de investigação sigilosa do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre o uso de dinheiro em espécie sobre compras realizadas pelos filhos do presidente.



Demetrius decidiu por censurar a publicação do jornal.

