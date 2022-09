Homem mostra arma e órgão genital contra militantes do PT em Montes Claros

Homem teria ameaçado militantes do PT com arma e mostrado órgão genital (foto: PT-MG/Divulgação)

Um homem ameaçou pessoas que estavam fazendo campanha para o Partido dos Trabalhadores (PT) em Montes Claros, no Norte de Minas, nesta sexta-feira (23/9).Ele teria apontado uma arma, atirado para cima e mostrado o órgão genital para mulheres que trabalhavam na panfletagem no Bairro São Geraldo, de acordo com vídeo divulgado em redes sociais.A panfletagem era a favor das campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , do candidato ao governo Alexandre Kalil (PSD) , do senador Alexandre Silveira (PSD) e do deputado federal Paulo Guedes (PT)

A Polícia Militar (PT) foi acionada e afirma que a ocorrência ainda está em curso e que, por enquanto, não divulgará mais informações.

Bolsonaristas

A esposa do homem teria saído para conversar com os policiais, enquanto ele havia ficado em casa, e estaria vestindo uma camisa do presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL).

O morador teria afirmado que "não aceita a campanha do PT" em sua rua. Segundo outros moradores, ele tem costume de ameaçar a vizinhança.

De acordo com informações obtidas pela revista Fórum, o homem seria um policial militar.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata