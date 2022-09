Andréia de Jesus (PT) recebe nova ameaça de morte de grupo pró-ditadura

Essa não é a primeira vez que a deputada recebe intimidações. Desde o início do mandato, foram abertos 29 inquéritos policiais por ameaças de morte contra ela

A ameaça inclui detalhes sobre como a Andréia seria morta. O texto cita o nome de Marielle Franco, vereadora da cidade do Rio de Janeiro pelo Psol, assassinada em março de 2018.

Deputada Andréia de Jesus recebe carta com ameaça racista e símbolo nazista

“Já estamos contando as balas” é o título do email.

A assessoria da deputada informou que a polícia da Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi acionada, e um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil.

Ainda serão encaminhadas demandas para a presidência do Legislativo estadual relativas à segurança da deputada, como carro blindado e ampliação da sua segurança pessoal.

Essa não é a primeira vez que a deputada recebe intimidações desse teor. Desde o início do mandato, foram abertos 29 inquéritos policiais por ameaças de morte contra ela. Andréia anda escoltada pela Polícia Militar desde que recebeu ameaças durante uma visita à cidade de Varginha , no Sul de Minas, no final de 2021.