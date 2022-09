Bolsonaro ataca Lula e diz: 'Não podemos admitir a volta da esquerda'

Presidente Jair Bolsonaro (PL), em entrevista ao Ratinho, no SBT, na noite desta terça-feira (13/9) (foto: Reprodução/SBT) O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar o concorrente ao pleito deste ano, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em sabatina com Ratinho no SBT, nesta terça-feira (13/9). O atual chefe do Executivo, que busca reeleição, fez acusações contra o petista, dizendo que ele quer ‘perseguir padres e pastores’ e ainda legalizar aborto e drogas.









Na entrevista, o chefe do Executivo acusou Lula de querer fazer o mesmo. “O ex-presidente, que é candidato, falou que cada presidente pode fazer o que bem entender com o seu país. Não é bem assim não. Se está perseguindo os católicos lá, é sinal que ele vai fazer o mesmo aqui no Brasil, disse que vai botar em seu lugar padres e pastores do Brasil, caso chegue à presidência”, afirmou.





Porém, é falsa a acusação de que Lula perseguirá padres e pastores do Brasil. Circula nas redes sociais um vídeo editado do petista que dá a entender que ele dirigiu aos religiosos quando disse: "Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar como chefe supremo para dizer qual é o papel deles. Não é se intrometer na política porque isso não dá certo". No entanto, ele se referiu às Forças Armadas.





Bolsonaro continuou: “ O mais grave: vai legalizar o aborto, as drogas e vai manter a política terrível conhecida como ideologia de gênero. (...) Não podemos admitir a volta da esquerda no Brasil.”